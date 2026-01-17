Il commento del calciatore nerazzurro su Sky dopo la vittoria di Udine

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 17:27)

«Otto vittorie e un pari nelle ultime nove e sesta trasferta vinta. Che cosa vuol dire? Penso che voglia dire tanto perché fare così tante risultati utili consecutivi è importante. Vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro assieme al mister. Era una trasferta difficile e lo sapevamo. Delle grandi solo il Milan ha vinto qua, l'importante era vincere, l'abbiamo fatto e dobbiamo continuare così come stiamo facendo». Così Federico Dimarco, ai microfoni di Skysport, ha commentato da Udine la vittoria per uno a zero contro la formazione friulana con gol di Lautaro Martinez.

-Martedì arriva l'Arsenal e non si può non pensarci, un calendario che vi vede impegnati ogni tre giorni: qual è la difficoltà?

La cosa fondamentale è recuperare prima possibile energie. Con gare così ravvicinate si perdono tante energie. Era importante pensare all'Udinese e lo abbiamo fatto alla grande, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato tanto e concretizzato poco. Nel secondo tempo abbiamo sofferto da grande squadra, cosa che non si vedeva magari da un po'. In campo c'era tanta determinazione, abbiamo capito i momenti della panchina e ogni elemento si è sacrificato per l'altro.

-Qual è il segreto del numero che dice più occasioni create in Europa: alzato il livello?

Lavoro bene e cerco di dare il massimo ad ogni allenamento. Cerco di mettere a servizio della squadra le qualità che ho. So che magari non posso mettere a disposizione il colpo di testa contro un avversario alto, ma posso mettere a disposizione la qualità nell'ultimo a disposizione. Capisco quali sono i miei limiti e quando posso fare male all'avversario.

-Una curiosità: l'Inter prende un allenatore giovane, entra nello spogliatoio e cosa dice visto che sembra che l'anno scorso non è successo niente?

Con Inzaghi, è sotto gli occhi di tutto, abbiamo fatto un grande lavoro. C'è poco da dire. Potevamo vincere di più. Sì. Mister Chivu quando è arrivato ha cercato di dare nuovi stimoli a noi che eravamo qui da tanto tempo. Dopo due finali di CL perse non è facile da ripartire. Quando raggiungi il massimo al livello di club e non vince contro due avversari bravissimi non è mai facile ripartire. Il merito del mister e del suo staff è stato dare nuovi stimoli, trasmettere serenità ai giocatori. A me non venivano a fine stagione l'anno scorso cose che mi venivano a inizio anno. Stiamo facendo un gran lavoro, il mister soprattutto.

(Fonte: SS24)