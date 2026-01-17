L'Inter ha vinto 1-0 contro l'Udinese grazie al gol di Lautaro: ecco le parole di Runjaic ai microfoni di Dazn

Matteo Pifferi Redattore 17 gennaio - 17:23

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Udinese-Inter 0-1, Kosta Runjaic ha parlato così della partita:

"Potevamo giocare meglio nel primo tempo, l'Inter ha tanta qualità, una delle squadre più forti in Europa. Non abbiamo avuto tante chance, ci è mancata la qualità in alcuni momenti della partita. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, il secondo è stato discreto"

"Non possiamo paragonare primo e secondo tempo, abbiamo bisogno di ancora più qualità. In alcuni momenti siamo stati troppo passivi, l'Inter creava spazi e non abbiamo seguito bene. Nel secondo tempo, specialmente negli ultimi minuti, l'Inter era più stanca e ci abbiamo provato. Dobbiamo migliorare ma non sono da paragonare i due tempi di oggi, dobbiamo essere più attivi, l'Inter ha fatto una grande partita"

"Piotrowski era vicino a me, vedremo come starà. Era molto sofferente ma dobbiamo aspettare, speriamo possa ritornare presto. Atta è tornato dopo un infortunio, non ha ancora il ritmo partita, con lui parlerò anche nello spogliatoio, non mi sono piaciute alcune cose. Deve ritrovare il ritmo e seguire le indicazioni tattiche"