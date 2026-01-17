Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Udinese-Inter 0-1, Kosta Runjaic ha parlato così della partita:
Udinese, Runjaic: “Troppo passivi ma Inter tra le top d’Europa. Atta? Gli parlerò perché…”
"Potevamo giocare meglio nel primo tempo, l'Inter ha tanta qualità, una delle squadre più forti in Europa. Non abbiamo avuto tante chance, ci è mancata la qualità in alcuni momenti della partita. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, il secondo è stato discreto"
"Non possiamo paragonare primo e secondo tempo, abbiamo bisogno di ancora più qualità. In alcuni momenti siamo stati troppo passivi, l'Inter creava spazi e non abbiamo seguito bene. Nel secondo tempo, specialmente negli ultimi minuti, l'Inter era più stanca e ci abbiamo provato. Dobbiamo migliorare ma non sono da paragonare i due tempi di oggi, dobbiamo essere più attivi, l'Inter ha fatto una grande partita"
"Piotrowski era vicino a me, vedremo come starà. Era molto sofferente ma dobbiamo aspettare, speriamo possa ritornare presto. Atta è tornato dopo un infortunio, non ha ancora il ritmo partita, con lui parlerò anche nello spogliatoio, non mi sono piaciute alcune cose. Deve ritrovare il ritmo e seguire le indicazioni tattiche"
