Bisseck: “Siamo fortissimi, ma dobbiamo dimostrarlo in campo per vincere trofei”

Ritorno in patria per Yann Bisseck, che torna in Germania per affrontare, con l'Inter, il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della fase campionato di Champions
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ritorno in patria per Yann Bisseck, che torna in Germania per affrontare, con l'Inter, il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League. Queste le dichiarazioni del difensore tedesco ai microfoni di Sky:

Sky

"E' sempre un piacere giocare in Germania, i miei amici e la famiglia sono vicini. Una gara di Champions è sempre una cosa bella, sono contento di giocare qui domani. In Champions si gioca sempre contro squadre forti, dobbiamo prepararci bene. Sappiamo che loro sono forti, anche fisicamente, ma noi siamo bravi e se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo chance di vincere. Se guardiamo alle partite precedenti, c'è stata anche sfortuna, ce la siamo anche giocata. Ma ora dobbiamo guardare avanti e dobbiamo fare del nostro meglio".

Getty Images

"Mondiali? Posso controllare solo ciò che facciamo in campo, sono sulla strada giusta. Devo continuare così. L'Inter è fra i club più grandi al mondo, vogliamo vincere trofei. Siamo una squadra fortissima e dobbiamo dimostrarlo in campo, poi vedremo cosa succederà".

(Fonte: Sky Sport)

