Patrick Berg, centrocampista e capitano del Bodo/Glimt, ha parlato all'interno del magazine di UEFA TV 'The UCL Show' alla vigilia del match contro l'Inter, gara di ritorno del playoff di Champions League: "Fa paura affrontare una squadra che non ha nulla da perdere. Siamo una squadra che non ha paura, dai giocatori allo staff tecnico. Non sappiamo mai con precisione a cosa andiamo incontro e a volte questo può essere un vantaggio, l'essere un po' incoscienti e un po' ingenui in certe situazioni. Knutsen è stato fondamentale nei nostri successi recenti, è arrivato qui ed ha iniziato subito a sistemare le cose come nessuno aveva mai osato fare prima di adesso. Ci ha spinti tutti verso una direzione comune, che abbiamo portato nei nostri cuori e vissuto sin da quel momento".
Bodø/Glimt, Berg: “Inter? Sulla carta era impossibile, ma ci crediamo. Siamo senza paura”
Il centrocampista e capitano della formazione norvegese è carico in vista del match di ritorno contro i nerazzurri
"L'Inter? Sulla carta avrebbe dovuto essere impossibile per noi passare il turno, ma questo è il bello del calcio, tutto è possibile. Crediamo di poter fare bene contro una squadra fortissima".
