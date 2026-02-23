Patrick Berg, centrocampista e capitano del Bodo/Glimt, ha parlato all'interno del magazine di UEFA TV 'The UCL Show' alla vigilia del match contro l'Inter, gara di ritorno del playoff di Champions League: "Fa paura affrontare una squadra che non ha nulla da perdere. Siamo una squadra che non ha paura, dai giocatori allo staff tecnico. Non sappiamo mai con precisione a cosa andiamo incontro e a volte questo può essere un vantaggio, l'essere un po' incoscienti e un po' ingenui in certe situazioni. Knutsen è stato fondamentale nei nostri successi recenti, è arrivato qui ed ha iniziato subito a sistemare le cose come nessuno aveva mai osato fare prima di adesso. Ci ha spinti tutti verso una direzione comune, che abbiamo portato nei nostri cuori e vissuto sin da quel momento".