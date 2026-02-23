Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Bodo/Glimt , gara di ritorno del playoff di Champions League: "Dumfries convocato? Vedremo. Come si può rimontare? Con la stessa serenità e la stessa preparazione alla partita che abbiamo cercato di fare da inizio stagione. Non cambia niente, bisogna entrare in campo per vincere. Bisogna essere consapevoli che si può vincere, non dobbiamo avere la pressione che dobbiamo fare 2-3 gol per passare il turno. Dobbiamo fare del nostro meglio, avere la serenità e la lucidità di capire quelli che sono i momenti, consapevoli che siamo una squadra in grado di ribaltare un risultato negativo, consapevole anche che bisogna mantenere equilibrio perchè il Bodo in transizione è molto pericoloso".

"Cosa ha lasciato la sconfitta dell'andata? Una sconfitta, tanta amarezza, potevamo e dovevamo fare meglio, ma alla fine abbiamo meritato quel risultato e abbiamo pensato subito alla partita di sabato che era altrettanto importante e da lì stiamo pensando a questa. Dobbiamo trovare energie, giochiamo a 72 ore dall'ultima, a Lecce abbiamo giocato a meno di 72 ore. Siamo un gruppo in grado di ribaltare un risultato, siamo tutti fiduciosi: faremo del nostro meglio".