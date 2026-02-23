FC Inter 1908
news

Il tecnico dell'Inter presenta ai microfoni di Sky Sport la gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt
Fabio Alampi 

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Bodo/Glimt, gara di ritorno del playoff di Champions League: "Dumfries convocato? Vedremo. Come si può rimontare? Con la stessa serenità e la stessa preparazione alla partita che abbiamo cercato di fare da inizio stagione. Non cambia niente, bisogna entrare in campo per vincere. Bisogna essere consapevoli che si può vincere, non dobbiamo avere la pressione che dobbiamo fare 2-3 gol per passare il turno. Dobbiamo fare del nostro meglio, avere la serenità e la lucidità di capire quelli che sono i momenti, consapevoli che siamo una squadra in grado di ribaltare un risultato negativo, consapevole anche che bisogna mantenere equilibrio perchè il Bodo in transizione è molto pericoloso".

"Cosa ha lasciato la sconfitta dell'andata? Una sconfitta, tanta amarezza, potevamo e dovevamo fare meglio, ma alla fine abbiamo meritato quel risultato e abbiamo pensato subito alla partita di sabato che era altrettanto importante e da lì stiamo pensando a questa. Dobbiamo trovare energie, giochiamo a 72 ore dall'ultima, a Lecce abbiamo giocato a meno di 72 ore. Siamo un gruppo in grado di ribaltare un risultato, siamo tutti fiduciosi: faremo del nostro meglio".

"Stiamo cercando di costruire dell'inizio, prendere una partita alla volta senza fare pianificazioni e guardare le prossime. Siamo pronti, siamo in grado sia dal punto di vista fisico che mentale e della fiducia. Sono sicuro che sapremo gestire al meglio tutte le competizioni che avremo da affrontare. La rimonta? Mi interessa l'approccio, la preparazione mentale, essere la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che possiamo ribaltarla. Possono essere 120 minuti più rigori, dobbiamo essere pronti".

