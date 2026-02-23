FC Inter 1908
Dimarco: “Rimonta? L’Inter deve provare. Tra scudetto, CL e Mondiale dico…”

Alla vigilia della gara di San Siro contro il Bodo, l'esterno sinistro ha parlato ai microfoni di Skysport
Eva A. Provenzano
Alla vigilia della partita di ritorno dei play-off di Champions League Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di Skysport. Queste le parole del giocatore nerazzurro prima della partita che vale, dopo il 3 a 1 subito all'andata, il passaggio agli ottavi di Champions.

-Rimonta possibile? 

Siamo l'Inter, abbiamo il dovere di provarci. Affrontiamo un avversario forte, con dei valori, non vince a caso con AM e City e poi all'andata contro di noi. Dovremo preparare la partitanel migliore dei modi. 

-Difficoltà all'andata e domani?

Il campo ha un po' influito ma non cerchiamo alibi. Quindi sappiamo che dovremo fare una partita offensiva per recuperare i gol e sappiamo che in CL le gare sono difficili, specie contro una squadra organizzata come la loro. 

-Quanto ci tenete a ribaltare? 

Tanto. La CL è una competizione di prestigio importantissima, quindi abbiamo l'obbligo di provarci. 

-Dalla CL al campionato: ti aspettavi questo +10 a febbraio? 

No, ma se ripenso a cosa abbiamo passato un anno fa ne siamo usciti da grande squadra, con il lavoro nostro e del mister, dello staff. Non è da tutti. Eravamo in un momento di difficoltà e poi parlo per me personalmente. Sono contento: questo gruppo si merita tanto. E poi c'è da dire che tante squadre si sono rinforzate come noi e puntano ancora a vincere. 

-Sentite lo scudetto più vicino?

In questo momento noi siamo a febbraio: mancano 12 partite e non sentiamo niente più vicino. Sono tanti i 10 punti di distacco ma mancano 12 gare, troppe. 

-È il momento migliore della tua carriera? Quanto ti fa piacere la corsa al record degli assist? 

Questo non lo so ma è il frutto del lavoro che ho fatto, quello che ho vissuto nel bene e nel male in questi anni. Chi non sarebbe contento per gli assist? Ma sono felice se quelli portano il risultato alla squadra. Se sono fini a sé stessi contano poco. 

-Un desiderio: scudetto, Champions o qualificazione Mondiale? 

Fammene scegliere due, dai. Scudetto e qualificazione Mondiale. 

(Fonte: SS24)

