Alla vigilia della gara di San Siro contro il Bodo, l'esterno sinistro ha parlato ai microfoni di Skysport

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 15:00)

Alla vigilia della partita di ritorno dei play-off di Champions League Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di Skysport. Queste le parole del giocatore nerazzurro prima della partita che vale, dopo il 3 a 1 subito all'andata, il passaggio agli ottavi di Champions.

Siamo l'Inter, abbiamo il dovere di provarci. Affrontiamo un avversario forte, con dei valori, non vince a caso con AM e City e poi all'andata contro di noi. Dovremo preparare la partitanel migliore dei modi.

-Difficoltà all'andata e domani?

Il campo ha un po' influito ma non cerchiamo alibi. Quindi sappiamo che dovremo fare una partita offensiva per recuperare i gol e sappiamo che in CL le gare sono difficili, specie contro una squadra organizzata come la loro.

-Quanto ci tenete a ribaltare?

Tanto. La CL è una competizione di prestigio importantissima, quindi abbiamo l'obbligo di provarci.

-Dalla CL al campionato: ti aspettavi questo +10 a febbraio?

No, ma se ripenso a cosa abbiamo passato un anno fa ne siamo usciti da grande squadra, con il lavoro nostro e del mister, dello staff. Non è da tutti. Eravamo in un momento di difficoltà e poi parlo per me personalmente. Sono contento: questo gruppo si merita tanto. E poi c'è da dire che tante squadre si sono rinforzate come noi e puntano ancora a vincere.

-Sentite lo scudetto più vicino?

In questo momento noi siamo a febbraio: mancano 12 partite e non sentiamo niente più vicino. Sono tanti i 10 punti di distacco ma mancano 12 gare, troppe.

-È il momento migliore della tua carriera? Quanto ti fa piacere la corsa al record degli assist?

Questo non lo so ma è il frutto del lavoro che ho fatto, quello che ho vissuto nel bene e nel male in questi anni. Chi non sarebbe contento per gli assist? Ma sono felice se quelli portano il risultato alla squadra. Se sono fini a sé stessi contano poco.

-Un desiderio: scudetto, Champions o qualificazione Mondiale?

Fammene scegliere due, dai. Scudetto e qualificazione Mondiale.

(Fonte: SS24)