Il giocatore nerazzurro ha parlato alla fine della partita con il Bodo in zona mista e ha analizzato le difficoltà riscontrate in gara

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 12:43)

Tra i migliori in campo al ritorno da titolare in Champions, Matteo Darmian ha parlato anche in zona mista della sconfitta contro il Bodo: «Dobbiamo analizzare quanto fatto stasera, un risultato negativo però la mia sensazione è che sia ancora tutto aperto. Dovremo sicuramente fare meglio al ritorno e ci prepararemo nel migliore dei modi», le sue parole.

«L'approccio è stato buono e anche se siamo andati sotto abbiamo cercato di fare il nostro gioco e siamo riusciti a recuperare. Abbiamo sbagliato un gol dopo pochi minuti da inizio secondo tempo e loro sono stati bravi a sfruttare gli errori. Penso che sia comunque ancora tutto aperto», ha aggiunto.

-Si è parlato troppo di alto e questo ha tolto concentrazione sulla partita?

Non credo, siamo abbastanza maturi per concentrarci su quello che ci aspettava. Quello che è successo sabato è stato archiviato abbastanza velomente. Dal giorno dopo abbiamo pensato a questa gara. Sapevamo delle difficoltà. Si è rivelata una gara complicata.

-Che sensazione hai rispetto alla tua condizione fisica?

Sono stato fuori un po' di tempo, l'infortunio più lungo della mia carriera ed è stato un periodo difficile ma ora sto bene e mi auguro di stare così fino a fine stagione. Sono a disposizione di squadra e mister e mi auguro di fare del mio meglio quando chiamato in causa. Tornare dal primo minuto mi ha fatto piacere ma conta il bene della squadra e non posso essere soddisfatto al cento per cento. Ma sto bene e sotto quel punto di vista va meglio.

-Su tutti i tre gol incassati gli avversari sono arrivati con facilità in area. Come mai?

Onestamente non ho rivisto i gol come sono arrivati però hanno sfruttato al meglio gli errori nostri, le ripartenze e sono stati anche bravi, bisogna riconoscerlo e hanno fatto giocate importanti. Dovremo stare più attenti al ritorno, non concedere nulla. Siamo consapevoli di essere una squadra forte e possiamo provare a ribaltare il risultato a Milano.

(Fonte: SM)