Il centrocampista dell'Inter Petar Sucic , intervenuto ai microfoni della CBS, ha analizzato così la sconfitta contro il Bodo/Glimt: "E' stata una partita difficile contro un avversario forte soprattutto in casa: hanno giocato molto bene, dovremo riguardarla per capire dove abbiamo fatto errori e migliorare verso la sfida di ritorno.

Il sintetico e il freddo? Non dobbiamo trovare scuse, abbiamo giocato sullo stesso campo: loro hanno segnato più gol e hanno vinto, non voglio trovare scuse. Dobbiamo migliorare per non fare più gli errori di questa partita. Tutti fanno errori, i dettagli fanno la differenza: ma possiamo fare molto meglio. Il ritorno? Dobbiamo far vedere dal primo minuto che vogliamo vincere e faremo di tutto per farlo".