Il calciatore nerazzurro, dopo Bodo-Inter, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista e si è soffermato sulla sconfitta e sulla prossima sfida di Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 11:56)

Alla fine della partita con il Bodo, Carlos Augusto - esterno dell'Inter - ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista. Queste le parole del giocatore brasiliano: "Nell'ultimo periodo le squadre che sono state qui hanno trovato difficoltà ed è successo anche a noi. Nel secondo tempo hanno creato due occasioni e hanno segnato. Noi non siamo riusciti a creare molto. C'è un'altra gara, in casa nostra e cercheremo di andare avanti in Champions".

-Polemiche per giorni per Inter-Juve e difficoltà anche per il campo sintetico. Hanno pesato anche questi elementi?

Al di là di quanto successo nei giorni scorsi, siamo andati avanti, quella col Bodo era una partita di Champions importante e poi chiaro che ci sono elementi qui come campo e clima, ma non mi piacciono le scuse, dobbiamo essere pronti alle difficoltà. La verità è che hanno fatto una bella partita, non abbiamo sfruttato le occasioni. Potevamo fare meglio, mi concentrerei sulla gara di ritorno, possiamo vincerla e portare ancora a casa la qualificazione.

-Ci si aspettava che il Bodo giocasse così, come mai non siete riusciti ad arginarli?

Non siamo rimasti sorpresi perché nelle ultime partite hanno battuto il City e l'AM. Hanno una squadra che in casa qui gioca molto bene, abbiamo fatto la nostra partita ma loro ci hanno fatto male con due occasioni create. È stato difficile affrontare il loro blocco basso, ma possiamo fare meglio al ritorno.

-Non c'è il rischio che con tante partite ravvicinate si sia un po' scarichi mentalmente?

Sicuramente c'è stanchezza giocando ogni tre giorni. Ma non è una scusa. Sabato è stata una partita mentalmente e fisicamente pesante, ma non è una scusa per la sconfitta di oggi, eravamo pronti per la gara col Bodo e dovremo essere pronti per sabato. Alla fine siamo abituati a giocare ogni tre giorni, alla fine è il bello del calcio perché sabato hai un'altra opportunità di mostrare il nostro lavoro e fare bene.

-Hanno avuto un po' incidenza i rimbalzi nella maniera di sviluppare al gioco?

Il campo cambia tanto, abbiamo provato ad allenarci qui per essere pronti. Abbiamo creato delle occasioni ma nel secondo tempo non abbiamo fatto bene in certi momenti e loro ne hanno approfittato. Hanno fatto bene il loro lavoro.

-Il Milan ha pareggiato col Como: si guarda a Lecce con un'altra visione?

Certo guardiamo tutte le partite, ma alla fine dobbiamo pensare a fare bene il nostro perché se non vinciamo le partite non portiamo a casa niente. Dobbiamo essere concentrati su sabato e portare la vittoria a casa.

(Fonte: SM)