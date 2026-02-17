FC Inter 1908
Open Var, De Marco: “Non esiste alcun rigore di Carlos Augusto su McKennie”

Spazzato via ogni dubbio: non esiste nessun fallo di Carlos Augusto su Weston McKennie nel secondo tempo di Inter-Juventus
Marco Astori
Marco Astori 

Spazzato via ogni dubbio: non esiste nessun fallo di Carlos Augusto su Weston McKennie nel secondo tempo di Inter-Juventus di sabato sera.

Open Var, De Marco: “Non esiste alcun rigore di Carlos Augusto su McKennie”- immagine 2

Lo conferma ad Open VAR Andrea De Marco, incaricato della Figc per le relazioni con i club con gli arbitri: "Quest'intervento non è stato considerato falloso: lo step on foot deve essere un chiaro colpo sul piede e se è laterale non è punibile. In questo caso anche l'altro contatto non è stato considerato punibile per intensità. Decisione corretta".

