Intervistato dal Messaggero, l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato il valore dell'Inter e l'operato di Inzaghi e Chivu

Andrea Della Sala Redattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 10:46)

L'Inter è la più forte del campionato: è anche quella che gioca meglio?

«Da sei anni è la più forte. Con Inzaghi però ha fatto disastri, ha buttato al cesso tre scudetti. La migliore, per gioco espresso, è stata l'Atalanta. L'Inter di Chivu mi piace, è destinato ad andare via dall'Italia. Christian vuole proporre un calcio più europeo».

Il Milan di Allegri?

«E' anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza tare quello diceva lui. Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest'anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?».