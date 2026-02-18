Chivu a InterTV: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, dobbiamo esser pronti per Lecce”

Una sconfitta pesante, non solo per il passivo, ma per come è arrivata. Una ripresa incolore da parte dei nerazzurri che ha fruttato un passivo - probabilmente ingeneroso - ma che rimanda tutto alla gara di ritorno dove l'atteggiamento della squadra di Chivu dovrà essere assolutamente diverso da quello visto in campo oggi. Queste le parole di Chivu rilasciate ai microfoni di InterTV nel post partita: "Abbiamo cercato di fare il nostro meglio ma non è bastato siamo rimasti sorpresi delle loro transizioni e ripartenze e ci hanno messo in difficoltà potevamo forse gestire meglio la palla ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Dobbiamo leccarci le ferite e prepararci al meglio e capire gli acciacchi che abbiamo, andare a Lecce ed esser pronti per giocare questa partita. Manca una partita ed è tutto aperto e ci giocheremo tutto fino in fondo"