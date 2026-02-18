Una sconfitta pesante, non solo per il passivo, ma per come è arrivata. Una ripresa incolore da parte dei nerazzurri che ha fruttato un passivo - probabilmente ingeneroso - ma che rimanda tutto alla gara di ritorno dove l'atteggiamento della squadra di Chivu dovrà essere assolutamente diverso da quello visto in campo oggi. Queste le parole di Esposito rilasciate ai microfoni di InterTV nel post partita: "Difficile fare l'analisi a caldo, loro sono entrati con grande atteggiamento e mentalità noi siamo stati bravi a rimetterla in piedi nella ripresa loro hanno avuto qualcosa in più e poi noi abbiamo preso la gara in mano ma non siamo riusciti a riaprirla. Il gol? per un'attaccante è una gioia ma stasera c'è da metterla da parte, non è il caso concentrarsi sul mio gol. Al Meazza sarà fondamentale la spinta dei nostri tifosi ora pensiamo a Lecce e poi penseremo al ritorno"