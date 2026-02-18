Darmian a InterTV: “Servirà Inter determinata e decisa come sempre è stata”

Una sconfitta pesante, non solo per il passivo, ma per come è arrivata. Una ripresa incolore da parte dei nerazzurri che ha fruttato un passivo - probabilmente ingeneroso - ma che rimanda tutto alla gara di ritorno dove l'atteggiamento della squadra di Chivu dovrà essere assolutamente diverso da quello visto in campo oggi. Queste le parole di Darmian rilasciate ai microfoni di InterTV nel post partita: "Non abbiamo sottovalutata la partita, siamo scesi in campo bene nel primo tempo e nella ripresa abbiamo commesso qualche errore. E' ancora tutto aperto, ora analizzeremo quanto fatto stasera. Il mio ritorno? Mi sono sentito bene è stato un periodo difficile un infortunio lungo ma grazie ai miei compagni e lo staff che mi hanno sostenuto e sono rientrato e ora voglio mettermi a dispizione come ho sempre fatto e dare il meglio di me per aiutare la squadra. Servirà un'Inter detemrinata e decisa come è sempre stata in questa stagione ed eliminare gli errori commessi stasera"