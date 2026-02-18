Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime dopo la sconfitta sul campo del Bodo/Glimt: "Non so dirti quale fatica abbiamo incontrato di più: campo e freddo non devono essere alibi. Usciamo da qui con un risultato negativo, volevamo fare meglio: però portiamo a casa una sconfitta un po' pesante. Dovremo analizzare per farci trovare pronti a San Siro.
Darmian: "Sconfitta un po' pesante ma è ancora aperta. Per me periodo non facile ma…"
Darmian: “Sconfitta un po’ pesante ma è ancora aperta. Per me periodo non facile ma…”
Quanto è pesante? E' ancora tutto aperto per la qualificazione: nessuno voleva perdere 3-1, volevamo un risultato diverso. Dovremo analizzare per non ripetere gli errori e fare una gara diversa per passare. Io mi auguro di stare bene: è stato un lungo infortunio, il più lungo della mia carriera. Ma i miei compagni e lo staffi mi sono stati vicini: non è stato un periodo facile. Ora sto bene e voglio dare una mano alla squadra quando sarò chiamato in causa e dare tutto per questa squadra".
