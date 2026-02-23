Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, ha parlato all'interno del magazine di UEFA TV 'The UCL Show' alla vigilia del match contro l'Inter, gara di ritorno del playoff di Champions League: "Penso che l'aspetto mentale sia decisamente sottovalutato. Io credo molto nella cultura che abbiamo e nella maniera in cui comunichiamo, cercando di rimanere concentrati sulle performance, lo sviluppo e su una cultura di condivisione. L'apertura significa che possiamo essere critici l'uno verso l'altro, ma dentro determinati confini".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bodø/Glimt, Knutsen: “Campionato fermo? Può essere un vantaggio per noi”
news
Bodø/Glimt, Knutsen: “Campionato fermo? Può essere un vantaggio per noi”
Le parole del tecnico della formazione norvegese alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro l'Inter
"Il campionato fermo un ostacolo per noi? Io penso che sia un vantaggio. Abbiamo dimostrato di saper gestire molto bene la situazione. Dà la motivazione giusta per la pre-season affrontare certe partite. L'Aspmyra Stadium è un campo che spaventa molti rivali, soprattutto quando ci giochiamo d'inverno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA