Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, ha parlato all'interno del magazine di UEFA TV 'The UCL Show' alla vigilia del match contro l'Inter, gara di ritorno del playoff di Champions League: "Penso che l'aspetto mentale sia decisamente sottovalutato. Io credo molto nella cultura che abbiamo e nella maniera in cui comunichiamo, cercando di rimanere concentrati sulle performance, lo sviluppo e su una cultura di condivisione. L'apertura significa che possiamo essere critici l'uno verso l'altro, ma dentro determinati confini".