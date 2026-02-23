L'ex allenatore del Liverpool ha esaltato i norvegesi, che nella gara di andata del playoff di Champions League hanno battuto i nerazzurri

Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool, è stato ospite della tv norvegese TV2 in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nel corso di un'intervista, il tecnico tedesco ha elogiato il Bodø/Glimt, che nella gara di andata dei playoff di Champions League ha battuto 3-1 l'Inter: "Cosa stanno facendo? Non potrebbe essere più incredibile. Wow, hanno battuto l'Atletico Madrid, il Manchester City, ora l'Inter... quando riesci a fare questo, vuoi andare avanti. Assolutamente".

"Nessuno pensava che sarebbero arrivati ​​alla fase a eliminazione diretta, e la maggior parte delle persone probabilmente pensava che quello che avevano fatto prima fosse già un'impresa enorme, ma che quella sarebbe stata la fine. E ora guarda, stanno andando avanti. Ora hanno una grande occasione, ma una volta con il Liverpool abbiamo vinto una partita in casa per 5-2. Erano tempi diversi allora con la regola dei gol in trasferta, ma stavamo per essere eliminati".

"Con l'Inter non è ancora finita, ma la posizione in cui si trovano è fantastica. Kjetil Knutsen e la sua squadra sono incredibili. È fantastico quello che stanno facendo. Siamo quasi a marzo, da quanto tempo non giocano in campionato? Incredibile, fantastico. Vediamo fin dove possono arrivare. Voglio saperne di più, perché non capisco cosa facciano. È molto interessante. Capisco il tipo di calcio che giocano. È già molto buono, ma l'intero progetto è super interessante. È così bello che cose del genere possano accadere. Ora capiscono di avere una possibilità in ogni turno. È così che è diventato. A dirlo ad alta voce, sembra una follia. Ma è un dato di fatto".