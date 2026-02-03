Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato in collegamento ai microfoni di DAZN nel pre partita di Bologna-Milan, in programma al Dall'Ara.
Milan, Bartesaghi: “Consapevoli che servono svolta e segnale al campionato”
Il difensore del Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida del Dall'Ara di Bologna
Di seguito le sue dichiarazioni:
“Siamo consapevoli che è un periodo importante della stagione, per dare una svolta, per dare un segnale positivo sia alla squadra che al campionato. Ci siamo allenati come abbiamo sempre fatto. Siamo sicuri dei nostri mezzi e cercheremo di metterli in campo come sempre”.
Riscatto dopo il rigore procurato a Roma?
“È stato un episodio sfortunato. Nel calcio è così, non può andare sempre tutto bene. Adesso c’è un’altra gara e sono concentrato sul fare bene stasera”.
