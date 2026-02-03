«L’Inter è la squadra più forte, ma attenzione al Milan. Allegri sta facendo un grande lavoro. Ha la capacità di capire cosa serve a un ambiente per far bene». Così Mattia De Sciglio, ex di Juve e Milan, ha parlato del campionato italiano in un'intervista al Corriere della Sera e ha parlato pure di come è approdato in rossonero.
De Sciglio: “Il Milan un sogno realizzato. Pensare che avrei potuto giocare nell’Inter”
L'ex rossonero ha parlato del suo approdo al club rossonero e del provino fatto per le giovanile nerazzurre
«Stavo vivendo un sogno. Ero un tifoso milanista che indossava la maglia rossonera e Maldini era il mio idolo. E pensare che avrei potuto giocare nell’Inter», ha spiegato.
«I nerazzurri mi avevano chiamato per un provino, ma ero stato scartato perché piccolo fisicamente. Poco dopo è arrivato il Milan, meglio così. Ho fatto tutto il settore giovanile fino all’esordio in Champions a 18 anni», ha aggiunto.
(Fonte: corriere.it)
