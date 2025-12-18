"Ci presentiamo con la nostra solita leggerezza, ma anche con un focus importante, perché ormai siamo qua e vogliamo andare in finale e magari alzare il trofeo. C'è una consapevolezza che stiamo crescendo stagione dopo stagione, affrontiamo una squadra fortissima e cercheremo di farci trovare pronti. Come si batte l'Inter? Affrontiamo una grande squadra con grandi campioni in fiducia, ma anche il Bologna è una squadra cresciuta anno dopo anno e ha nel gruppo storico delle individualità che possono mettere in difficoltà gli avversari. Sogniamo: affrontiamo una partita secca in cui possiamo provare a mettere in difficoltà l'Inter con grande rispetto, ma anche con consapevolezza di quello che possiamo fare".

"Abbiamo affrontato tantissime partite con tanti infortuni in difesa, ma ora stiamo recuperando tutti e il mister ha possibilità di scelta. Le tre competizioni sono impegnative, ma ci stiamo abituando a preparare le partite in poco tempo e dovremo farlo anche ora. Dobbiamo mettere tutti più del massimo e cercare di andare avanti. Ho cercato di mettere a disposizione la mia esperienza e le mie conoscenze, i giovani mi hanno aiutato a restare giovane. Siamo un gruppo fantastico, stiamo cercando di mettere da parte le individualità e fin ha pagato con stagioni meravigliose. Ora la Supercoppa, con leggerezza e spensieratezza ma con la voglia di arrivare in fondo".