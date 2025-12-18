FC Inter 1908
Di Canio: “Inzaghi aveva Correa e Arnautovic? Li ha voluti lui. Chivu bene, Inter unica che…”

Lunga intervista concessa da Paolo Di Canio al Messaggero. L'opinionista ha parlato così del campionato italiano
Lunga intervista concessa da Paolo Di Canio al Messaggero. L'opinionista ha parlato così del campionato italiano:

«II nostro è davvero un campionato particolare, dove si festeggiano gli arrivi di De Bruyne e Modric e non si pensa al futuro come fanno in Inghilterra. La Premier, ormai, è la NBA del calcio. Noi arriviamo anche dopo la Liga e la Bundesliga, siamo alla pari della Ligue1 francese, tanto che rischiamo di non andare al mondiale per la terza volta di fila».

Sulla Roma

«L’inserimento di Gasperini nella Roma mi ha sorpreso e convinto, è riuscito a capire l’ambiente e ha valorizzato la squadra che gli è stata messa a disposizione, che non è proprio la migliore».

Manca un centravanti, intanto.

«Esatto, ma il tecnico lo ha capito e gioca un calcio che gli consente di vincere le partite spesso per 1-0. Ma se la Roma fa un gol riesce a difenderlo, se lo prende, invece, perde perché non è in grado di rifarlo. Il lavoro di Gasperini è stato straordinario anche se il suo fuoriclasse non gioca in attacco».

Di Canio, di chi si tratta?

«Di Svilar, un portiere eccezionale. Guardate i voti e le parate che riesce a fare. Spesso salva la Roma e, comunque, le consente con i suoi interventi di vincere. Ce n’è un altro in Italia: Maignan, del Milan, quasi sempre il migliore in campo proprio come Svilar».

Roma da scudetto, dunque.

«Io dico che tutto dipende da Inter e Napoli, se loro girano per gli altri in palio ci sono solo due posti Champions. C’è troppa differenza. E aspetto di vedere il clima intorno alla squadra giallorossa nel momento in cui le cose non andranno bene come adesso».

Parlava di scudetto diviso tra Napoli e Inter.

«Chivu sta facendo bene, è forse l’unica squadra che può dominare le partite. Ha ricambi forti: Pio Esposito e Bonny sono alternative di livello, Inzaghi aveva Correa, Arnautovic e Taremi. Però i primi due li aveva portati lui…E Simone trascurava Zielinski che sta dimostrando di essere ancora un top player. Conte ha problemi di organico, ha già perso tanto».

