Cercheremo di dare il massimo per arrivare in finale e poi per ottenere quello che sarebbe un sogno fantastico per il Bologna. Sappiamo che domani incontreremo una grande squadra, dobbiamo farci trovare pronti e giocarsi le nostre chance come l'anno scorso con una coppa insperata e vinta e vediamo cosa accadrà domani. Giocando ogni tre giorni è incredibile dal punto di vista delle emozioni, siamo abituati a questo ritmo. Quando perdo puoi subito rimediare. Bestia nera Inter? C'è un'altra Inter con un allenatore che sta portando qualche novità dal punto di vista tattico, anche coinvolgendo tanti giocatori di qualità. Squadra di grande valore, di grande livello, siamo contenti di affrontarli, ma dobbiamo fare una partita top, loro stanno bene, hanno campioni in ogni reparto, giocano un bel calcio. Per noi ci sarà da sudare e dare il massimo sotto tutti i punti di vista.