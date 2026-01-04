Bologna, Di Vaio: “Fabbian-Lazio? Solo voci, per noi è importante. Rowe…”

"Rinnovo Freuler? Stiamo dialogando e cercando di trovare una soluzione per i prossimi anni, ma non abbiamo notizie al momento, è stato un mese molto intenso. Fabbian-Lazio? Sono voci, ma non ci sono stati contatti diretti. Per noi è un giocatore importante, spesso titolare, vedremo cosa accadrà".

"Rowe? E' in un momento di apprendimento, è curioso e ha voglia di capire. Cambiare tutto non è facile, lui vuole capire come poter fare la differenza. Bisogna dargli fiducia e fargli capire che in Italia c'è un gioco in cui bisogna essere sempre in partita. E' in un momento di crescita, ha ampi margini di miglioramento. Siamo in un momento di possibile svolta per lui. Non è facile essere sempre propositivi contro le top del campionato, ma i nostri attaccanti sanno che possono dare di più e aiutare la squadra".