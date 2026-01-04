Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Bologna, Lautaro Martinez ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Lautaro: “Thuram segna poco? Fa lavoro importante. Quest’anno per lo scudetto…”
news
Lautaro: “Thuram segna poco? Fa lavoro importante. Quest’anno per lo scudetto…”
L'Inter affronta il Bologna a San Siro: ecco le dichiarazioni di Lautaro ai microfoni di Dazn prima del match
"In quest'ultimo periodo i risultati col Bologna non sono stati positivi, dobbiamo fare una grandissima gara. Loro mettono tanta intensità e qualità, abbiamo preparato bene la partita e siamo pronti ad affrontare la partita nel migliore dei modi"
Come vedi Thuram?
"Marcus fa un lavoro importante, a Bergamo ha segnato ma l'hanno annullato per colpa mia per fuorigioco. L'importante è che l'Inter vinca, la cosa più importante è dare tutto per la squadra. Abbiamo fatto una bella giocata ma ero in fuorigioco, peccato"
Com'è la corsa scudetto?
"Difficilissima. Ci sono tante squadre forti in pochi punti, è un campionato equilibrato. Dobbiamo essere concentrati fino all'ultima giornata, sarà così fino all'ultimo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA