L'Inter affronta il Bologna a San Siro: ecco le dichiarazioni di Lautaro ai microfoni di Dazn prima del match

Matteo Pifferi Redattore 4 gennaio - 19:48

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Bologna, Lautaro Martinez ha parlato così:

"In quest'ultimo periodo i risultati col Bologna non sono stati positivi, dobbiamo fare una grandissima gara. Loro mettono tanta intensità e qualità, abbiamo preparato bene la partita e siamo pronti ad affrontare la partita nel migliore dei modi"

Come vedi Thuram?

"Marcus fa un lavoro importante, a Bergamo ha segnato ma l'hanno annullato per colpa mia per fuorigioco. L'importante è che l'Inter vinca, la cosa più importante è dare tutto per la squadra. Abbiamo fatto una bella giocata ma ero in fuorigioco, peccato"

Com'è la corsa scudetto?

"Difficilissima. Ci sono tante squadre forti in pochi punti, è un campionato equilibrato. Dobbiamo essere concentrati fino all'ultima giornata, sarà così fino all'ultimo"