Zenga a InterTV: “A Riyad gara sfortunata. Auguro continuità all’Inter e su Chivu…”

Torna in campo l'Inter per la prima gara del 2026 e al Meazza arriva il Bologna di Vincenzo Italiano. Nerazzurri costretti a rincorrere per le vittorie di Milan e Napoli ma con una vittoria la squadra di Chivu si riprenderebbe la vetta del campionato. Queste le parole di Walter Zenga nel pre partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Ho visto la gara a Riyad e la partita l'abbiamo fatta e anche questa sera la faranno perchè sono un bel gruppo. Gara sfortunata? Ravaglia è stato il miglior in campo, è stato decisivo, l'Inter ha avuto delle grande occasioni e mi piace come Cristian approccia nelle conferenze stampa, uno che non si prende alibi. Sempre meglio che il migliore in campo sia l'attaccante che il portiere. Il portiere che più mi somiglia? I portieri hanno analogie differenti e si assomigliano poco, però secondo me nella categoria dei portieri italiani abbiamo una catogoria di grande livello, chi mi somiglia non lo so...Cosa mi sta piacendo della gestione Chivu? La continuità che sta dando, non era semplice entrare in questo gruppo e lui è stato bravo perchè l'Inter è li e se la gioca per lo scudetto e questa è la bravura di Cristian. In una stagione ci sarà sempre chi giocherà di più e chi meno ma coinvolgere tutti vuol dire farli sentire importanti anche negli allenamenti e in questo modo si alza l'asticella. Il Bologna? Dallo scorso anno stanno esprimendo un bel calcio, giocano sempre, se fanno una gara difensiva è perchè gli altri sono più forti e comunque sono sempre li, una squadra che mi piace molto che ha grande qualità. Dove può arrivare questa Inter? Mi auguro di vederla sempre competitiva e fino a questo momento lo sta facendo, la continuità è la cosa più importante. Aspetto mentale? Se giochi prima hai la pressione di dover vincere se giochi dopo è l'inverso, pensi sempre a giocare bene la partita".