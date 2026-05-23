Bisseck a InterTV: “Che partita vorrei rigiocare? Nessuna, sono stanco…anzi”

Al Dall’Ara finisce 3-3 tra Bologna e Inter al termine di una gara spettacolare, piena di ribaltamenti di fronte e con difese tutt’altro che impeccabili. I nerazzurri, già campioni d'Italia, mostrano qualità offensiva ma concedono troppo dietro, mentre il Bologna conferma carattere e intensità davanti al proprio pubblico per un congedo che fa divertire pubblico e tifosi. Queste le parole di Bisseck rilasciate al termine del match ai microfoni di InterTV: "Anche se abbiamo vinto il campionato è importante per noi giocar ebene, si può sempre migliorare ma oggi dopo esser andati sotto 3 a 1 abbiamo fatto una bella rimonta. Quale partita vorrei rigiocare? Nessuna, sono stanco, sono molto contento che sia finita la stagione ma la partita più bella, penso il ritorno in coppa Italia contro il Como. Siamo l'Inter, una grande società abbiamo tanti obiettivi, abbiamo raggiunto due, ora dobbiamo divertirci in vacanza poi penseremo alla prossima stagione"