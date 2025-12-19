Il giorno di Bologna-Inter è arrivato. Semifinale di Supercoppa italiana dove i ragazzi di Chivu affronteranno la detentrice della Coppa Italia, la vincente della sfida affronterà il Napoli in finale che ieri ha superato il Milan per 2 a 0. Queste le parole di Bonny rilasciate nel pre partita ai microfonidi InterTV: "Partita complicata, contro una buona squadra, una gara cosi non è mai facile ma faremo di tutto per vincerla. Qui è bello un bell'ambiente, la squadra sta lavorando e guardiamo avanti. Loro andranno al massimo ma anche noi dovremo dare tutto, chi avrò più fame vincerà e noi abbiamo fame"
Bonny a InterTV: "11 contro 11 e chi avrà più fame vincerà. Noi abbiamo fame"
All'Al-Awwal Park di Riad va in scena la seconda semifinale di Supercoppa: chi vince raggiunge il Napoli in finale
