Frattesi a questo punto della carriera se lo aspettava già affermato come titolare all'Inter, oppure quella attuale è la sua dimensione?

"Sono un pochino titubante in questo genere di situazioni. Davide lo conosco e penso che quando è stato chiamato in causa, anche negli anni scorsi, si è fatto trovare sempre pronto. Ci sono le dinamiche di squadra, con giocatori non forti, ma fortissimi intorno a lui. Anche l'ultima volta che l'ho sentito gli ho detto: 'Fatti trovare sempre pronto'. È un giocatore che avrebbe bisogno anche di essere titolare, di continuità. Essendo in una squadra di alto livello però devi anche farti trovare pronto come prima riserva".