Marco Macca Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 18:46)

Tra lotta Champions e obiettivi, tra Roma e Nazionale. Gianluca Mancini, difensore giallorosso, ha rilasciato queste dichiarazioni a La Stampa:

La Roma è la squadra che ha fatto più punti nel 2025 e la difesa meno battuta in Serie A. — «So di far parte di un grande gruppo: nel 2025 abbiamo fatto buonissime cose. La somma dei punti, riguardando due campionati differenti, va contestualizzata: alla fine conta il presente. La difesa meno battuta è la sublimazione di un lavoro di squadra eccezionale: un portiere che rappresenta un valore aggiunto; una batteria di difensori forti, a prescindere da chi gioca, che tiene l’ultima parte della squadra; centrocampisti che corrono non so quanti chilometri; attaccanti che fanno una pressione incredibile».

Avverte la mancanza di non aver mai giocato la Champions con la Roma? — «Mi manca. Non è un peso, ma un obiettivo. Vincere la Conference, così come arrivare in semifinali e finale di Europa League, è stato bellissimo. Ma sentire quella musichetta dal campo mi piacerebbe».

Primo impatto con Gattuso in Nazionale? E quanto è importante ritornare ai Mondiali? — «La nostra generazione avverte fortemente la mancanza dai Mondiali: dobbiamo essere tranquilli e affrontare gli spareggi con la testa giusta. L’impatto con Gattuso è stato bellissimo. Ha dato al gruppo la voglia di andare a Coverciano con il sorriso e il senso di appartenenza della maglia».

(Fonte: La Stampa)