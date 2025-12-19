Tra lotta Champions e obiettivi, tra Roma e Nazionale. Gianluca Mancini, difensore giallorosso, ha rilasciato queste dichiarazioni a La Stampa:
news
Roma, Mancini: “Vogliamo arrivare in Champions. Gattuso e la Nazionale…”
La Roma è la squadra che ha fatto più punti nel 2025 e la difesa meno battuta in Serie A.—
«So di far parte di un grande gruppo: nel 2025 abbiamo fatto buonissime cose. La somma dei punti, riguardando due campionati differenti, va contestualizzata: alla fine conta il presente. La difesa meno battuta è la sublimazione di un lavoro di squadra eccezionale: un portiere che rappresenta un valore aggiunto; una batteria di difensori forti, a prescindere da chi gioca, che tiene l’ultima parte della squadra; centrocampisti che corrono non so quanti chilometri; attaccanti che fanno una pressione incredibile».
Avverte la mancanza di non aver mai giocato la Champions con la Roma?—
«Mi manca. Non è un peso, ma un obiettivo. Vincere la Conference, così come arrivare in semifinali e finale di Europa League, è stato bellissimo. Ma sentire quella musichetta dal campo mi piacerebbe».
Primo impatto con Gattuso in Nazionale? E quanto è importante ritornare ai Mondiali?—
«La nostra generazione avverte fortemente la mancanza dai Mondiali: dobbiamo essere tranquilli e affrontare gli spareggi con la testa giusta. L’impatto con Gattuso è stato bellissimo. Ha dato al gruppo la voglia di andare a Coverciano con il sorriso e il senso di appartenenza della maglia».
(Fonte: La Stampa)
© RIPRODUZIONE RISERVATA