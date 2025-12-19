Cruz a InterTV: “Gara bella giocare, format cambiato. Ecco la chiave tattica”

Il giorno di Bologna-Inter è arrivato. Semifinale di Supercoppa italiana dove i ragazzi di Chivu affronteranno la detentrice della Coppa Italia, la vincente della sfida affronterà il Napoli in finale che ieri ha superato il Milan per 2 a 0. Queste le parole di Julio Cruz rilasciate nel pre partita ai microfonidi InterTV: "E' una partita molto importante e bella da giocare: è una competizione che può darti una coppa. Ai miei tempi si giocava in Italia, hanno cambiato tutto: ma è bella, vedi che i giocatori vogliono essere sempre presenti. La formazione? E' una squadra che fa tanti cambi, i giocatori ci sono e hanno la testa per queste partite. Il Bologna è la prima volta che la gioca, farà di tutto per andare avanti: le squadre di Italiano pressano altissime e vogliono la palla, ma con la Juve non hanno fatto come al solito. Sarà una bella partita, l'Inter è abituata a giocarle: ha tutto per cercare di andare avanti e prendersi una gioia. Una coppa importante per il gruppo per la società, ora sono cambiate le regole e ricordo sempre con piacere quando la vincemmo noi. Il Bologna è una squadra che sa fare quello che il mister chiede in campo, atteggiamento aggressivo di una squadra che vuole fare la partita. A volte riesce altre no. Oggi mi aspetto appunto una gara aggressiva da parte del Bologna ma anche dall'Inter, chi avrà la partita in mano farà bene, poi dipende se l'Inter fa quello che fa sempre non sarà semplice per il Bologna che ha una possibilità importante per alzare un trofeo"