“C’è tensione, c’è voglia di fare una grande gara come dicevo l’altra sera, grande aspettativa di tutti noi per affrontare questa gara. Prima volta in Supercoppa, loro sono i più in forma in campionato e hanno vinto tante volte la competizione, speriamo di fare una bella gara. Vogliamo godercela e fare una grande gara, ce la siamo guadagnata sul campo, sentiamo grande responsabilità e vogliamo onorare al meglio la competizione.

Castro? Ha grande fame, al campo vuole imparare tutti i giorni dal singolo esercizio, figuriamoci nelle partite. Si allena con Immobile che ha fatto la storia del calcio italiano come gol, io do consigli, ma Castro ruba con gli occhi quello che fa Ciro e non può avere insegnante migliore lui. Deve crescere un po’ su tutto, è molto giovane, si sta facendo largo, sa benissimo che ha bisogno del lavoro quotidiano e ha grande fame. Questo lo porterà lontano”.