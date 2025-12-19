Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato anche di attaccanti e di Inter. Ecco le sue dichiarazioni all'emittente:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bonanni: “Bologna-Inter grande partita. Nerazzurri squadra da battere in campionato”
news
Bonanni: “Bologna-Inter grande partita. Nerazzurri squadra da battere in campionato”
Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato anche di attaccanti e di Inter. Ecco le sue dichiarazioni all'emittente
Escluso Lautaro, Hojlund è il centravanti migliore del nostro campionato?
—
"Sono d'accordo, ho sempre pensato che il Napoli avesse fatto un acquisto importante. Ieri comunque ho visto un bel Napoli, che ha vinto meritatamente. Mi aspetto una bella gara anche stasera e sono convinto che assisteremo ad una grande sfida tra Inter e Bologna. Per il Milan comunque penso che non si tratti di una squadra scarsa, ma ad oggi sta overperformando. I rossoneri erano stati costruiti per puntare ad arrivare in Champions e ho sempre pensato che non fossero pronti per vincere lo scudetto. La vera squadra da battere è l'Inter".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA