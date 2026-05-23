Cala il sipario sul campionato di calcio di Serie A per i nerazzurri che sul prato del Dall'Ara, da Campioni d'Italia, affronteranno il Bologna di Vincenzo Italiano. Queste le parole di Anfy Diouf raccolte nel pre partita dai microfoni di InterTV: "Dobbiamo giocare ogni partita con molto rispetto per la nostra maglia e ovviamente vogliamo vincere anche se siamo già campioni d'Italia. Dobbiamo giocare come sempre, rapidi, perchè loro hanno molti giocatori pericolosi e dobbiamo prenderci il rischio"
fcinter1908 news interviste Diouf a InterTV: “Giochiamo con rispetto per la nostra maglia, siamo campioni d’Italia ma…”
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Diouf a InterTV: “Giochiamo con rispetto per la nostra maglia, siamo campioni d’Italia ma…”
Ultimo atto della Seria A questo pomeriggio per i nerazzurri che a Dall'Ara affronteranno il Bologna di Italiano
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