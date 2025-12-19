Mkhitaryan a InterTV: “Creato tanto ma non basta, dobbiamo fare di più”

L'Inter saluta la Supercoppa Italiana eliminata dal Bologna ai calci di rigore. Una prestazione, quella dei nerazzurri, che forse è mancata di qualcosa. Il vantaggio immediato di Thuram, il pareggio di Orsolini e quel calcio di rigore concesso e poi revocato da Chiffi. Queste le parole di Mkhitaryan nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Abbiamo sbloccato la gara subito poi subito il gol su rigore, abbiamo avuto tanti occasioni ma dobbiamo lavorare di più sapendo che si possono sbloccare le partite anche in difficoltà. La squadra ha giocato bene lasciamo stare i calci di rigore, abbiamo creato tantissimo, questo è il calcio non riesci a finalizzare, dobbiamo dimenticare questa gara, c'è delusione ma dobbiamo pensare alla gara contro l'Atalanta e bisogna fare i nostri conti per andare avanti"