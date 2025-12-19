Italiano: “Immobile cecchino. Con l’Inter non è facile, premiati dai rigori”

Il commento dell'allenatore del Bologna dopo la vittoria contro i nerazzurri nella semifinale di Supercoppa

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 23:22)

L'allenatore del Bologna, dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, ha commentato la gara dei suoi uomini dopo la conquista della finale ai rigori. «Decisivo proprio Immobile? L'abbiamo preso proprio per quello,ciro. Per tirare questo rigore. È cascato a pennello Immobile e quel gol ci ha ripagato della fiducia che abbiamo in lui. È rimasto per tempo fuori, è rientrato, gli è capitato quresto pallone, bravissimo lui, c'era una maledizione su quella porta, ma quello decisivo è caduto sui piedi di chi ha dimostrato negli anni di essere un cecchino».

«Sofferenza iniziale? Iniziare con l'handicap di andare sotto non è facile in una partita che hai preparato mentalmente per esserci tutti i novanta minuti può essere una mazzata. Ma siamo riusciti a pareggiarla. Gran primo tempo nostro. Meglio l'Inter nel secondo tempo, poi la lotteria dei rigori e un pizzico di fortuna ci hanno premiato perché non è facile. La partita è stata questa,uno a uno in mezzo al campo e i rigori che ci premiano. Quando l'Inter prende palla è difficile togliergliela, siamo stati bravi a portarla alla lotteria dei rigori e alla fine siamo stati premiati. Tanti rischi sulla pressione, secondo tempo cambiato grazie all'Inter? Nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare e l'Inter aveva alzato la pressione e non riuscivamo a tenere palla avanti, siamo stati nella nostra metà campo. Abbiamo fatto fatica a venir fuori», ha spiegato.

«L'Inter è forte fisicamente e quando ti salto addosso è difficile andargli via. Nel primo tempo volevamo recuperare e per rimettere a posto la partita abbiamo avuto un furore, conquistare palloni, poi si è riaperta la partita. L'Inter ha fisicità e non ti permette di andare nella loro metà campo, credo sia successo quello. Riaggressione perfetta del Bologna? Nel secondo tempo l'Inter ha alzato il baricentro, loro avevano voglia di recuperare palla e chiaramente devi superare la pressione. Cerchiamo di attuarla per limitare quelli bravi nel palleggio vicino alla nostra area. Siamo stati bravi a palleggio e quando riusciamo a rimanere vicini, a campo aperto e metti una pezza e ci riesci, riesci a scampare il pericolo. Poi qualche occasione la concedi, corri qualche pericolo, ma se poi riesci a recuperare la palla puoi dire la tua», ha concluso l'allenatore del Bologna.

(Fonte: SM)