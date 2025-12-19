In finale va il Bologna dopo la vittoria ai rigori contro l'Inter. Queste le dichiarazioni di Henrikh Mkhitaryan a Mediaset al termine del match:
Mkhitaryan: “Vicini al trofeo senza vincere? Non si gioca 11 vs 0, no scuse. I rigori…”
In finale va il Bologna dopo la vittoria ai rigori contro l'Inter: queste le dichiarazioni di Henrikh Mkhitaryan a Mediaset al termine del match
"Bisogna parlare della partita, dovevamo chiuderla prima, poi ai rigori altro discorso. Anche l'ultima volta con l'Atletico abbiamo perso, ci dispiace. Dobbiamo lavorare sull'aspetto della partita per chiuderle prima creando così tante occasioni.
Non vincere trofei? È il calcio, non è che giochi 11 contro 0. Il calcio è così, giochi contro un avversario, abbiamo provato a vincere non ci siamo riusciti, questo è il calcio. Senza scuse, abbassiamo la testa e lavoriamo che c'è tanto da lavorare.
Ci fa male, grande delusione, ma siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e lavoriamo di più per raggiungere i nostri obiettivi".
