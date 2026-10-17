«Primo tempo di livello, bravi con distanze e aggressivitÃ giuste che hanno messo in difficoltÃ l'Inter. Nel secondo tempo non abbiamo avuto le stesse distanze e se ti abbassi ti esponi alle loro qualitÃ che sono tante. Lo sappiamo che sono fortiÂ». CosÃ¬ Pobega a Skysport dopo la sconfitta del Bologna contro l'Inter.

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«Un paio di partite fatte male e non dei migliori non vanifica quanto di buono fatto finora - ha aggiunto poi il giocatore - non ci sono mai risposte semplici a problemi complessi, stiamo lavorando in allenamento per intensificare e trovare qualitÃ , se sei piÃ¹ intenso sei posizionato meglio e sei piÃ¹ pericoloso. Ognuno di noi deve dare il meglio per fare la miglior prestazione possibileÂ».

(Fonte: SS24)