Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lykogiannis, laterale del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita di San Siro contro l'Inter:
Bologna, Lykogiannis: “Contro l’Inter non è facile, ma vogliamo fare risultato. Siamo…”
"Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo un gruppo unito che sta insieme anche nelle difficoltà. Stasera giochiamo una grande partita, bisogna avere grande concentrazione perché vogliamo fare risultato".
"Siamo scomodi per qualsiasi squadra e vogliamo dimostrarlo. Giocare contro l'Inter è difficile, lo sappiamo, ma vogliamo ottenere un bel risultato".
