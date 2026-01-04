FC Inter 1908
Lykogiannis, laterale del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita di San Siro contro l'Inter
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lykogiannis, laterale del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio della partita di San Siro contro l'Inter:

"Abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo un gruppo unito che sta insieme anche nelle difficoltà. Stasera giochiamo una grande partita, bisogna avere grande concentrazione perché vogliamo fare risultato".

"Siamo scomodi per qualsiasi squadra e vogliamo dimostrarlo. Giocare contro l'Inter è difficile, lo sappiamo, ma vogliamo ottenere un bel risultato".

