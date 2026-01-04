Canovi: “Inter dovrà fare qualcosa sul mercato: Cancelo occasione giusta”

L'operatore e agente di mercato ha parlato della sessione che si è appena aperta e delle gare di campionato

“Una brutta Roma, un’Atalanta decente nel primo tempo e un arbitro che ha dimostrato che siamo in crisi arbitrale da anni: questa è la fotografia della partita giocata ieri sera. Occasione mancata? Il solito problema della Roma…. Ieri non ha costruito molto. E finché avrà un centravanti come quello che ha non può cambiare tanto”. Raspadori? Può cambiare gli equilibri. Sia lui che Zirkzee sono al di sopra della media e soprattutto sono due che i gol li fanno”.