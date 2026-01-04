FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Torino, Petrachi: “Ci aspettiamo di più da Asllani. Deve dimostrare che…”

Gianluca Petrachi, DS del Torino, ha parlato anche della situazione Asllani che sembra destinato al ritorno all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gianluca Petrachi, DS del Torino, ha parlato anche della situazione Asllani che sembra destinato al ritorno all'Inter:

"Cambiando modulo, passando al 3-5-2 cercheremo di apportare qualche piccola modifica che ci consente di avere qualche giocatore funzionale in più e qualcuno che giocava di più col vecchio modulo e che ora giocherebbe di meno e ora ha necessità di andare via. Mi sto muovendo per questo e su questo dobbiamo lavorare, abbiamo già 30 giocatori, una lista piena, 3 giocatori in esubero. Non è un lavoro semplice ma ce la metterò tutta per portare le migliorie derivanti da un cambio modulo che il mister ha deciso"

"Priorità al difensore in entrata o alle uscite? Vanno combinate, uno entra e l'altro esce. Bisogna fare operazioni con un senso, si lavora in questa direzione. C'è da cambiare qualcosa, sto lavorando e spero il prima possibile di fare qualcosa che serva alla squadra. Asllani torna all'Inter? Quando impazza il calciomercato c'è di tutto e di più. Ci aspettiamo di più da parte sua, è un giocatore importante e deve dimostrare sul campo di essere un titolare, lui come anche altri. Oggi è in panchina, ci auguriamo che torni ad essere titolare. Quello che vale per lui vale anche per altri, serve quella sana cattiveria che pretendo da tutti"

