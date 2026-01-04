Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gianluca Petrachi, DS del Torino, ha parlato anche della situazione Asllani che sembra destinato al ritorno all'Inter:
news
Torino, Petrachi: “Ci aspettiamo di più da Asllani. Deve dimostrare che…”
"Cambiando modulo, passando al 3-5-2 cercheremo di apportare qualche piccola modifica che ci consente di avere qualche giocatore funzionale in più e qualcuno che giocava di più col vecchio modulo e che ora giocherebbe di meno e ora ha necessità di andare via. Mi sto muovendo per questo e su questo dobbiamo lavorare, abbiamo già 30 giocatori, una lista piena, 3 giocatori in esubero. Non è un lavoro semplice ma ce la metterò tutta per portare le migliorie derivanti da un cambio modulo che il mister ha deciso"
"Priorità al difensore in entrata o alle uscite? Vanno combinate, uno entra e l'altro esce. Bisogna fare operazioni con un senso, si lavora in questa direzione. C'è da cambiare qualcosa, sto lavorando e spero il prima possibile di fare qualcosa che serva alla squadra. Asllani torna all'Inter? Quando impazza il calciomercato c'è di tutto e di più. Ci aspettiamo di più da parte sua, è un giocatore importante e deve dimostrare sul campo di essere un titolare, lui come anche altri. Oggi è in panchina, ci auguriamo che torni ad essere titolare. Quello che vale per lui vale anche per altri, serve quella sana cattiveria che pretendo da tutti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA