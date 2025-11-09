Buongiorno a Dazn: “Grande delusione, analizzeremo gli errori con il mister. Sul gol…”

Intervistato nel post partita di Bologna-Napoli il difensore degli azzurri Alessandro Buongiorno. Queste le sue parole rilasciate nel post partita ai microfoni di Dazn: "C'è sicuramente delusione per la sconfitta e avremo modo di vedere le cose che abbiamo sbagliato e cercheremo di migliorare e lavorare su quelle. Quando arrivano i cross da quella zona bisogna stare attenti agli inserimenti ma ci siamo messi male rispetto a come avevamo provato ma approfondiremo tutto con il mister per capire i nostri errori. Quando parliamo di fase offensiva ci riferiamo a tutta la squadra cosi come quando difendiamo. Dobbiamo supportarci tutti e lavoriamo con il mister per trovare le palle gol giuste e non ci siamo riusciti in queste ultime tre gare"