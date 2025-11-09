Nicolini a Dazn: “Classifica bellissima, battuta una squadra fortissima. Il nostro segreto…”

Il Napoli crolla al Dall'Ara travolto dal Bologna di Vincenzo Italiano. L'assiste del tecnico rossoblu ha commentato il match nel post partita

Intervistato nel post partita di Bologna-Napoli l'assistente del tecnico della formazione emiliana, Nicolini. La sconfitta maturata dagli azzurri al Dall'Ara ferma la corsa del Napoli prestando il fianco al possibile sorpasso dei nerazzurri che questa sera affronteranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le parole di Nicolino raccolte ai microfoni di Dazn: "Anche oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Sono contento per Pessina perchè vederlo piangere mi ha emozionato, questo è un gruppo sano, forte, che si allena forte e ci godiamo questa vittoria di oggi"

Tutti sul pezzo — "Il nostro modo di lavorare è questo, tenere tutti dentro il progetto, non è semplice giocare ogni tre giorni e non è semplice fare prestazione ma anche oggi l'abbiamo fatto contro una grandissima squadra e siamo molto contenti"

Vittoria pesante che cambia le ambizioni — "Sicuramente stiamo facendo molto bene, stiamo facendo risultati la classifica è bellissima ce la godiamo ma guardiamo gara dopo gara perchè è la nostra forza"