Intervistato dal Corriere dello Sport, Cristian Ledesma ha parlato di Inter-Lazio. "A Milano è sempre una cosa particolare. Una sfida difficile, su un campo che regala emozioni. Riuscire a imporsi è qualcosa che resta dentro". L'ex giocatore ricorda la vittoria dei biancocelesti dell'8 maggio 2013 per 3-1 a San Siro. "Me la ricordo bene la partita. La giocammo con la testa che era già in parte alla finale di Coppa Italia con la Roma. E poi giocammo per la prima volta contro Tommaso Rocchi, che a gennaio aveva lasciato la Lazio per passare all'Inter".
Ledesma: “Inter-Lazio? Ecco cosa mi aspetto dalla squadra di Sarri. A Milano è sempre…”
Sulla gara di questa sera ha aggiunto: "Mi aspetto che la Lazio riesca a trovare continuità, anche se non è facile per tutte le defezioni e le problematiche. La speranza è che si riesca a trovare una bella prestazione, insieme al risultato".
