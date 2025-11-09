Intervistato dal Corriere dello Sport, Cristian Ledesma ha parlato di Inter-Lazio. "A Milano è sempre una cosa particolare. Una sfida difficile, su un campo che regala emozioni. Riuscire a imporsi è qualcosa che resta dentro". L'ex giocatore ricorda la vittoria dei biancocelesti dell'8 maggio 2013 per 3-1 a San Siro. "Me la ricordo bene la partita. La giocammo con la testa che era già in parte alla finale di Coppa Italia con la Roma. E poi giocammo per la prima volta contro Tommaso Rocchi, che a gennaio aveva lasciato la Lazio per passare all'Inter".