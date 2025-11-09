Il Napoli crolla al Dall'Ara travolto dal Bologna di Vincenzo Italiano. Il commento del tecnico del Napoli nel post partita

Intervistato nel post partita di Bologna-Napoli il tecnico della formazione partenoepea, Antonio Conte. La sconfitta maturata dagli azzurri al Dall'Ara ferma la corsa del Napoli prestando il fianco al possibile sorpasso dei nerazzurri che questa sera affronteranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le parole di Conte raccolte ai microfoni di Dazn:

"Sicuramente hanno avuto più energia in tutto, dispiace constatare che loro avessero più energia, positività, entusiasmo ed è questo che mi dispiace e ci deve far riflette. La quinta sconfitta che subiamo e ci sono delle riflessioni da fare, che avevo già fatto insieme a loro. Loro hanno giocato anche giovedi e sembravano avvelenati, noi abbiamo fatto il compitino fino a quando la gara era in equilibrio poi ci siamo sciolti. Ci deve essere un'energia diversa da quella che sto vedendo da inizio anno"

Aspettative maggiori per l'attaccante nel supporto? — "Sinceramente Hojlund non mi è dispiaciuto, forse il migliore in campo per me, ha tenuto botta e attaccato la profondità poi se viene racchiusa la prestazione sul fatto di fare o non fare gol...per me però forse è stato il migliore in campo, magari andava supportato di più ma siamo mancati. Ribadisco, lui per me ha fatto una buona gara"

Andamento che basta per il titolo? — "Io sono preoccupato. Poco da dire. Una squadra che viene indicata come protagonista assoluta e perde 5 gare vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Dopo uno scudetto vinto siamo arrivati decimi e questo non è stato di grande insegnamento generale, si pensa che dall'oggi al domani il brutto anatroccolo diventa cigno. Lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario, quest'anno stiamo continuando a lavorare ma...dobbiamo chiederci come. Se lo stiamo facendo con lo spirito giusto oppure crogiolandoci sul fatto che ci indicano come favoriti che sono arrivati 9 giocatori nuovi. Sicuramente non abbiamo quell'energia che avevamo lo scorso anno e mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa energia. Mi dispiace perchè o non sto facendo un buon lavoro oppure qualcuno non vuole sentire"