Roma, Koné: “Obiettivi in campionato? Troppo presto per parlarne, vogliamo vincere oggi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Udinese, il centrocampista giallorosso Manu Koné ha parlato così
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Udinese, il centrocampista giallorosso Manu Koné ha parlato così:

"Obiettivi in campionato? E' troppo presto per parlarne, dobbiamo andare avanti come stiamo facendo, guardando partita dopo partita. Abbiamo preparato bene questa gara, sapendo che sarà difficile. L'obiettivo è vincere e migliorare il rendimento casalingo".

"L'Udinese è una squadra forte fisicamente, da quelle qualità ma noi non siamo da meno. Siamo pronti e ce la giochiamo".

(Fonte: Sky Sport)

