Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Udinese, il centrocampista giallorosso Manu Koné ha parlato così
"Obiettivi in campionato? E' troppo presto per parlarne, dobbiamo andare avanti come stiamo facendo, guardando partita dopo partita. Abbiamo preparato bene questa gara, sapendo che sarà difficile. L'obiettivo è vincere e migliorare il rendimento casalingo".
"L'Udinese è una squadra forte fisicamente, da quelle qualità ma noi non siamo da meno. Siamo pronti e ce la giochiamo".
(Fonte: Sky Sport)
