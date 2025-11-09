Si parla di lotta scudetto ne prepartita di Roma-Udinese su Sky Sport. Parlando sia di Inter che di Roma, Paolo Di Canio ha rilasciato queste dichiarazioni con vista sul mercato:
"L'Inter è la più completa nettamente rispetto alle altre nei vari ruolo, ma anche per progetto e per qualità intrinseche e individuali, ha comunque il difetto che, se è 1-0 e in controllo, rischia di prendere uno o due gol, un difetto che si sta portando dietro".
"Pertanto, con una difesa così granitica e tanti giocatori recuperati, se gli attaccanti iniziassero a segnare e se non se ne va via un giocatore forte come Koné, che l'Inter vorrebbe prendersi, per la Roma sarebbe tutto più divertente. Serve un attaccante forte, che sappia fare gol".
