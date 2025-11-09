"Il Napoli dà fastidio e vogliamo dare fastidio, l'abbiamo sempre detto sportivamente parlando", dice Manna

Matteo Pifferi Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 14:44)

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Bologna-Napoli, Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha commentato anche le parole di Conte:

"A chi dà fastidio il Napoli se vince? Il lavoro fatto finora è estremamente positivo, abbiamo parlato delle problematiche sugli infortuni. Il Napoli dà fastidio e vogliamo dare fastidio, l'abbiamo sempre detto sportivamente parlando. Mediaticamente un po' lo notiamo perché abbiamo Conte in panchina, lui è un vincente.

Quando lui arriva in una realtà come la nostra, gli altri hanno paura. In un futuro, spero di averlo più lontano possibile come avversario, come allenatore sposta gli equilibri, alza il livello di tutti, stiamo cercando di crescere affidandoci anche a lui. Dobbiamo lavorare tanto, lo stiamo facendo, è un percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso. Iniziamo questa partita da primi in classifica, il Bologna è molto forte e sarà sicuramente una bella partita"

Cosa devono fare Neres e Lang?

"Neres sta giocando con continuità, anche Lang deve farsi trovare pronto. Bisogna lavorare bene in settimana, con dedizione e per la squadra. Sono sicuro che il gol arriverà, Elmas è duttile e può giocare ovunque davanti. E' forte nell'uno contro uno e sa calciare in porta, gli altri devono lavorare in funzione per la squadra per giocare di più"