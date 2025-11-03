fcinter1908 news interviste Bologna, vice Italiano: “Castro? Giocatore forte, ma ha questo difetto”

Bologna, vice Italiano: “Castro? Giocatore forte, ma ha questo difetto”

Le dichiarazioni rilasciate dal vice di Vincenzo Italiano sull'attaccante argentino classe 2004 del Bologna
Alessandro De Felice Redattore 

Il Bologna si aggiudica il debry emiliano contro il Parma, gara valida per la 10ª giornata di Serie A. I rossoblù si impongono col risultato di 3-1 con Santiago Castro super protagonista.

L'attaccante del Bologna firma una doppietta, prima della rete di Miranda che in pieno recupero consente alla squadra di Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, di calare il definitivo tris.

Al termine della sfida, l'allenatore in seconda del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi proprio sulle potenzialità di Castro

Dove può arrivare?

"Santi è un giocatore forte, giovane. A volte non sa ancora leggere i momenti della partita ma oggi ha fatto una grande prestazione, sta crescendo".

