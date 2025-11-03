Il Bologna si aggiudica il debry emiliano contro il Parma, gara valida per la 10ª giornata di Serie A. I rossoblù si impongono col risultato di 3-1 con Santiago Castro super protagonista.
fcinter1908 news interviste Bologna, vice Italiano: “Castro? Giocatore forte, ma ha questo difetto”
news
Bologna, vice Italiano: “Castro? Giocatore forte, ma ha questo difetto”
Le dichiarazioni rilasciate dal vice di Vincenzo Italiano sull'attaccante argentino classe 2004 del Bologna
L'attaccante del Bologna firma una doppietta, prima della rete di Miranda che in pieno recupero consente alla squadra di Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, di calare il definitivo tris.
Al termine della sfida, l'allenatore in seconda del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi proprio sulle potenzialità di Castro
Dove può arrivare?
"Santi è un giocatore forte, giovane. A volte non sa ancora leggere i momenti della partita ma oggi ha fatto una grande prestazione, sta crescendo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA