De Grandis: “Vittoria Inter un segnale, può scappare in classifica perché…”
Il giornalista è intervenuto negli studi di Sky nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club', condotta da Fabio Caressa
"L’Inter oggi ha vinto con fortuna perché non meritava di vincere e questo è un segnale. Se una squadra che ha perso già tre volte e ha passato il periodo di ambientamento dell’allenatore è già nel gruppo con picchi di gioco superiori ad altri secondo me se ne può andare. Giocando la Champions sentirà un po’ di fatica, ma Chivu sta stimolando tutti i giocatori e ha allungato la rosa".
Poi aggiunge:
"L’anno scorso, quando l’Inter faceva questi errori e mollava, perdeva punti. Questa volta ha vinto con fortuna. Sembra quasi che abbia cambiato il giro. L’Inter può scappare perché il Napoli fa un po’ più fatica e non so se le altre valgono l’Inter".
