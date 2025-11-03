De Grandis: “Vittoria Inter un segnale, può scappare in classifica perché…”

"L’Inter oggi ha vinto con fortuna perché non meritava di vincere e questo è un segnale. Se una squadra che ha perso già tre volte e ha passato il periodo di ambientamento dell’allenatore è già nel gruppo con picchi di gioco superiori ad altri secondo me se ne può andare. Giocando la Champions sentirà un po’ di fatica, ma Chivu sta stimolando tutti i giocatori e ha allungato la rosa".