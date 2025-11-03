C'è tanta amarezza in casa Verona per come è maturata la sconfitta contro l'Inter. L'1-1 sembrava scritto ma un autogol al 93' ha regalato la vittoria ai nerazzurri.
Verona, Zanetti: "L'Inter è una top in Europa, abbiamo perso per un episodio e…"
"Voglio partire con un ringraziamento, un grazie ai nostri tifosi", dice Paolo Zanetti dopo la sconfitta contro l'Inter
Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas, ha parlato così ai canali ufficiali del club:
"Voglio partire con un ringraziamento, un grazie ai nostri tifosi. Alla fine ci hanno applaudito nonostante il risultato, hanno capito che la squadra ha fatto una prestazione straordinaria contro una delle squadre più forti d'Europa. La partita l'abbiamo persa per un episodio, i ragazzi hanno dato l'anima.
In questo momento ci sta girando male ma anche stiamo dimostrando che questa squadra merita fiducia, il nostro campionato deve iniziare adesso con questo trittico di partite e possiamo farlo con la nostra gente al nostro fianco, lo stanno capendo e per questo li ringrazio"
